В российском аэропорту затопило взлетную полосу

Якутский аэропорт Зырянка закрыли из-за частичного подтопления взлетно-посадочной полосы в результате весеннего паводка. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Пассажиров перевозят на вертолетах стыковочными рейсами.

Уровень воды на реке Колыме за 12 часов поднялся на 139 сантиметров и по состоянию на 08:00 местного времени (02:00 по Москве) составляет 599 сантиметров. Подтопления жилых строений нет. Причиной повышения уровня воды в реке стал ледоход.

В МЧС сообщали, что в 2019 году паводок на реках Якутии в этом году проходит в стабильном режиме. Половодье ожидается на реках Лена, Алдан, Амга и Колыма. Оперативные группы МЧС дежурят на всех реках республики.

В апреле заснувшая на взлетно-посадочной полосе (ВПП) лиса помешала самолету Airbus A320 приземлиться в петербургском аэропорту Пулково. После того как пилоты заметили животное, им пришлось увести лайнер на второй круг.

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