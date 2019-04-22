Уснувшая на посадочной полосе лиса помешала самолету приземлиться в России

Заснувшая на взлетно-посадочной полосе (ВПП) лиса помешала самолету Airbus A320 приземлиться в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает издание «Санкт-Петербургские ведомости».

Инцидент произошел в субботу, 20 апреля, однако информация о нем появилась только 22 апреля. После того, как пилоты заметили животное, им пришлось увести лайнер на второй круг. В итоге, членам экипажа удалось посадить самолет только после того, как сотрудники воздушной гавани согнали зверя.

В феврале аэропорт города Флоренс (штат Южная Каролина) закрыли на два часа из-за голой женщины, которая бегала по взлетно-посадочной полосе. По словам сотрудников аэропорта, женщина в нижнем белье пробежала по асфальтированному участку аэродрома и скрылась в лесу. После этого должностные лица закрыли аэропорт на несколько часов, а сотрудники правоохранительных органов отправились на поиски голой пассажирки.

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