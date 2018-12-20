Международный аэропорт закрыли из-за активности беспилотников

Лондонский международный аэропорт Гатвик закрылся из-за двух неопознанных беспилотников, появившихся ночью над аэродромом. Об этом сообщает Telegraph.

Службы аэропорта временно приостановили вылеты и прилеты в 21:00 в среду, 19 декабря, когда над забором, недалеко от взлетно-посадочной полосы (ВПП) были замечены дроны. В районе 03:00 в четверг, 20 декабря, ВПП открылась, однако спустя 45 минут ее опять закрыли.

«Они улетали и появлялись снова с девяти вечера до трех часов ночи. Мы открыли аэропорт на 45 минут, когда дроны исчезли, но потом они вернулись, и нам пришлось опять закрыть аэродром и отложить решение проблемы на утро, когда будет уже светло», — рассказал операционный директор Гатвика Крис Вудруф.

В результате около десяти тысяч человек не смогли вылететь из аэропорта в назначенное время. По словам Вудруфа, на восстановление служб аэропорта может потребоваться несколько дней, а ответственным за преступление нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы.

В июле в Великобритании прошла забастовка сотрудников авиакомпании Ryanair, которые жаловались на низкие зарплаты и плохие условия труда. Из-за митингов авиакомпании пришлось отменить около 600 рейсов, и в результате, около 50 тысяч пассажиров лишились перелетов.

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