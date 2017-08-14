В крупнейшем аэропорту Каталонии началась забастовка

В крупнейшем аэропорту Каталонии — Эль-Прат в Барселоне в понедельник, 14 августа, проходит 24-часовая забастовка сотрудников служб безопасности. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Участники стачки требуют повышения зарплаты. Краткие забастовки — по часу в день — продолжались всю прошлую неделю, с 7 по 13 августа. В понедельник профсоюз представителей служб безопасности решил провести полномасштабную акцию протеста.

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Между тем время ожидания пассажиров в очередях в воздушной гавани не превышает 30 минут, передает Associated Press. Коллапса в Эль-Прат удалось избежать благодаря привлечению к обеспечению порядка в аэропорту Гражданской гвардии Испании (полицейского военизированного формирования).

Ростуризм в этой связи призвал путешественников, вылетающих из Эль-Прат, прибывать туда как минимум за три часа до отправления. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если наблюдаются большие очереди, мы рекомендуем сразу же уведомить об этом своего туроператора и авиакомпанию, чтобы они понимали, что турист прибыл в аэропорт, а не пропал или не явился на вылет, и могли оказать содействие», — пояснил представитель федерального агентства.

Кроме того, в критической ситуации путешественники могут обратиться на стойку для опаздывающих пассажиров. «Такие ситуации, к сожалению, не редкость в аэропортах. Пока заявлений от российских туристов не поступало, но мы еще уточняем информацию», — отметили в ведомстве.