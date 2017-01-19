Забастовки диспетчеров обошлись экономике ЕС в 12 миллиардов евро

Взлетное поле во время забастовки во Франции

Убытки от забастовок авиадиспетчеров с 2010 по 2016 год обошлись экономикам стран ЕС в 12 миллиардов евро. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на данные ассоциации европейских авиакомпаний Airlines for Europe.

59 процентов потерь пришлись на туристическую отрасль, в первую очередь, рестораны и отели. Сами авиакомпании потеряли около шести процентов от этой суммы.

Наиболее часто (более 25 дней) забастовки в эти шесть лет проходили во Франции. Средняя продолжительность забастовок авиадиспетчеров в Греции, Италии и Португалии составила 10-25 дней.

Ассоциация предлагает ограничить негативные последствия забастовок рядом мер. В частности, французских диспетчеров хотят обязать уведомлять о начале забастовки за 72 часа. Подобная система не будет ограничивать права бастующих, но сделает трафик авиакомпаний более предсказуемым.

Наиболее массовая забастовка авиадиспетчеров за последние годы состоялась в 2013 году, когда в ней принял участие персонал из 11 стран. Диспетчеры возражали против системы «единого европейского неба», которая могла бы привести к существенным сокращениям в отрасли.

