Тысячи туристов пострадали из-за отмены рейсов в Европе

В Великобритании началась двухдневная забастовка сотрудников ирландской авиакомпании Ryanair, из-за которой перелетов лишатся 50 тысяч пассажиров. Об этом сообщает Express.

Авиакомпании пришлось отменить около 600 рейсов из Великобритании в Бельгию, Португалию и Испанию, так как бортпроводники и пилоты Ryanair жалуются на низкие зарплаты и отказываются работать.

Однако представители авиакомпании не считают причину забастовок оправданной. «Учитывая то, что экипажу Ryanair выплачиваются дополнительные бонусы к зарплате 40 тысяч евро в год, а также то, что они получают различные пособия и имеют лучший в отрасли график, мы считаем, что их забастовка совершенно не оправдана. Это приведет только к испорченному отпуску многих семей и пойдет на руку нашим конкурентам в Бельгии, Португалии и Испании», — прокомментировал ситуацию главный маркетолог Ryanair Кенни Джейкобс.

Авиакомпания также принесла извинения клиентам и сообщила, что задействовала дополнительных сотрудников, которые помогут осуществить возмещение средств от отмененных рейсов в ближайшую неделю.

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В июне 2017 года британская авиакомпания British Airways аннулировала более 60 рейсов из лондонского аэропорта Хитроу в связи с 16-дневной забастовкой персонала. В стачке, которая началась 1 июля, приняли участие порядка 35 процентов от общего числа бортпроводников British Airways.

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