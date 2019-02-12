Женщина пробежалась по аэродрому голышом, устроила переполох и скрылась в лесу

Аэропорт города Флоренс (штат Южная Каролина) закрыли на два часа из-за голой женщины, которая бегала по взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает New York Post.

По словам сотрудников аэропорта, женщина в нижнем белье пробежала по асфальтированному участку аэродрома и скрылась в лесу. После этого должностные лица закрыли аэропорт на несколько часов, а сотрудники правоохранительных органов отправились на поиски голой пассажирки.

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Позже с помощью собак ее нашли в канаве ливневой канализации и доставили в больницу для оценки психического здоровья. В результате американке, чье имя не называется, было предъявлено обвинение в непристойном поведении.

В июне 2018 года неизвестный пассажир выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу в одних трусах. Инцидент произошел в аэропорту Атланты, очевидцы засняли происходящее на видео. На кадрах видно, как темнокожий молодой человек расхаживает по асфальту в нижнем белье, а потом садится на ВПП, после чего его задерживает полиция.

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