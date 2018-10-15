Палестинец напился вина в самолете и снял штаны

Летевший из Нового Орлеана в Лондон пьяный палестинец разгуливал без трусов по самолету в присутствии детей. Об этом сообщает Fox News.

56-летний Хатам Хамад выпил пять бокалов вина и разделся перед своим попутчиком Джоэлем Вильменэйем, который летел на авиалайнере British Airways с женой и двумя детьми.

Затем обнаженный дебошир повернулся голым к другому пассажиру и ударил в грудь Вильменэйя. «Меня очень беспокоило то, что он [Хамад] может сделать мне, моей семье и другим людям в самолете», — рассказал Вильменэй.

Стюардессы пересадили палестинца в хвостовую часть авиалайнера, где он пробыл до конца полета.

Как только самолет приземлился в аэропорту Хитроу, полицейские задержали дебошира и устроили ему допрос. Хатам Хамад отрицал, что он пил, вставал с места и приставал к пассажирам. Дело дошло до суда, и нарушитель признал свою вину. Его посадили в тюрьму на шесть недель.

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В мае на рейсе американской авиакомпании Alaska Airlines был задержан голый пассажир, бегающий по салону самолета. Бывший член сената Аляски (США) Джонни Эллис, находившийся на борту во время инцидента, сообщил о случившемся в Twitter. По его словам, обнаженный мужчина бегал с криками по проходу, и размахивал руками.

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