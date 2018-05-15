Пассажиры самолета заперли в туалете голого авиадебошира

На рейсе американской авиакомпании Alaska Airlines был задержан голый пассажир, бегающий по салону самолета. Об этом сообщает New York Post.

Бывший член сената Аляски (США) Джонни Эллис, находившийся на борту во время инцидента, сообщил о случившемся в Twitter. По его словам, обнаженный мужчина бегал по проходу, размахивая руками, и кричал.

«Шок. На моем рейсе из Сиэтла в Анкоридж полностью голый мужчина бегал из одного конца самолета в другой, размахивая руками и крича. Двое больших парней схватили его и заперли в туалете. Пассажиры были напуганы, но персонал самолета не сказал ни слова», — написал Эллис.

Представительница авиакомпании Бобби Иган рассказала, что мужчина был задержан и отправлен в больницу после посадки в Анкоридже, США. По поводу наличия на нем одежды девушка комментариев не дала.

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В марте служба безопасности аэропорта Дакки задержала авиадебошира, прилетевшего в Бангладеш из Малайзии. По словам свидетелей произошедшего на борту, авиадебошир мочился на своем месте и ходил в туалет голым. Экипажу самолета не удалось успокоить хулигана, поэтому пассажиры помогли задержать его и связать.

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