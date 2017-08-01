Рейс американского лоукостера задержали из-за голого пассажира в самолете

Внутренний рейс американской бюджетной авиакомпании Spirit Airlines задержали после того, как один из пассажиров разделся догола в салоне самолета. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в субботу, 29 июля, в международном аэропорту Лас-Вегаса Мак-Карран. Лайнер Spirit Airlines должен был вылететь в калифорнийский город Окленд.

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Когда один из путешественников, поднявшийся на борт воздушного судна, снял с себя одежду, сотрудники лоукостера вызвали полицию. Стражи порядка сняли туриста с рейса.

По предварительным данным, у мужчины были проблемы с психикой, ему потребовалась помощь врачей. Из-за случившегося рейс Spirit Airlines отложили примерно на полчаса.

В октябре 2016 года пассажир бюджетного перевозчика IndiGo обнажился в лайнере во время перелета по Индии. По прибытии в пункт назначения хулиган был задержан.