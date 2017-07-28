Авиарейс в США задержали из-за ссоры пилота и стюардессы

Рейс американской авиакомпании Endeavour Air пришлось задержать из-за перепалки пилота и стюардессы. Об этом пишет The Independent.

Инцидент произошел 24 июля в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия. Летчик в возрасте 54 лет и 26-летняя бортпроводница начали ссориться в проходе салона лайнера, на глазах у пассажиров.

Очевидец заявил, что пилот нецензурно оскорбил свою оппонентку. «Его высказывания были расистскими, необдуманными и непрофессиональными», — отметил свидетель произошедшего.

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В итоге на борт воздушного судна поднялись шесть полицейских, которые допросили пилота и стюардессу, а также их коллег. Причина конфликта неизвестна. Поссорившихся сотрудников перевозчика сняли с рейса и заменили другими специалистами.

По этой причине рейс в город Портленд (штат Мэн) задержали на два часа. Endeavour Air и ее материнская компания Delta Air Lines извинились перед путешественниками за доставленные неудобства.

В начале марта национальный авиаперевозчик Туниса Tunisair отменил все рейсы после драки пилотов с техническим персоналом в аэропорту столицы африканской страны.