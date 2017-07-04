Авиарейс Анталья — Москва задержали на 20 часов из-за птицы

Рейс российской авиакомпании Red Wings из Антальи в Москву пришлось отложить на 20 часов из-за попадания в двигатель птицы. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает ТАСС.

Лайнер вылетел с турецкого курорта в 11:40 мск. Как заявили в столичном аэропорту Домодедово, прибытия воздушного судна они ожидают ориентировочно в 14:30 мск.

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Птица врезалась в прилетевший из Москвы самолет при его посадке в Анталье в понедельник, 3 июля. В результате инцидента никто не пострадал. После этого отправление обратного рейса переносили несколько раз.

В середине мая стало известно об аналогичном случае, зафиксированном в воздушной гавани Кемерово. Тогда вылет лайнера сначала отложили из-за тумана, а затем при осмотре обнаружили в двигателе птицу.

Ранее в том же месяце Airbus A321 «Уральских авиалиний», направлявшийся из Екатеринбурга в Анталью, вынужден был после взлета вернуться в аэропорт. Причиной ЧП также стало столкновение с пернатым.