Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в Екатеринбург из-за птицы

Самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», направлявшийся из Екатеринбурга в Анталью (Турция) вынужден был после взлета вернуться в аэропорт отправления из-за попадания птицы в двигатель. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В результате произошедшего вылет был перенесен более чем на девять часов. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс был запланирован на 02:00 мск, но перенесен на 11:20 мск.

В марте самолет «Белавиа», летевший в Санкт-Петербург, был вынужден совершить посадку в минском аэропорту сразу после взлета из-за столкновения со стаей птиц. В результате произошедшего никто не пострадал. Самолет был заменен и отправлен в аэропорт назначения.

В ноябре 2016 года лайнер авиакомпании Azur Air, вылетевший из Москвы в Доминикану, вернулся в аэропорт Домодедово из-за попавшей в двигатель во время набора самолетом высоты птицы. Пассажиры были отправлены к месту назначения резервным бортом.