Идущий на взлет пассажирский борт American Eagle протаранил оленя

В аэропорту города Шарлотт (штат Северная Каролина, США) произошло столкновение оленя и пассажирского самолета авиакомпании American Eagle («Американский орел)». Об этом сообщает Aerospace Journal.

Во время набора скорости для взлета пилоты почувствовали сильный удар, но подняли машину в воздух и сообщили о странном происшествии диспетчерам.

С земли летчикам сообщили, что наблюдают дымный шлейф, тянущийся от правого крыла. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт и посадил самолет. Находившиеся на борту 44 пассажира были эвакуированы.

Во время осмотра взлетно-посадочной полосы была обнаружена туша мертвого оленя, который, скорее всего, столкнулся с идущим на взлет лайнером.

23 ноября прошлого года самолет авиакомпании Azur Air, вылетевший из Москвы в Доминикану, был вынужден вернуться в Домодедово из-за попавшей в двигатель птицы.

За неделю до этого самолет японской авиакомпании All Nippon Airways совершил экстренную посадку в аэропорту вылета на острове Хонсю, столкнувшись при взлете со стаей птиц. Осмотр показал, что у лайнера повреждены оба двигателя. На борту находились около 140 пассажиров, никто из них не пострадал. Впоследствии они были доставлены к месту назначения на другом самолете.