Старушка на удачу бросила монеты в двигатель самолета и задержала рейс

Внутренний рейс из Шанхая в Гуанчжоу (КНР) задержали из-за пожилой пассажирки, которая бросила несколько монет в двигатель самолета. Техникам пришлось вскрыть мотор, полностью проверить его и вычистить, сообщает во вторник, 27 июня, китайское издание Udn.

150 пассажиров, находящихся на борту, были выведены работниками службы безопасности.

Как уточняет в Facebook издание People's Daily China, 80-летняя женщина попросила у сотрудников авиакомпании China Southern Airlines инвалидную коляску, так как не могла передвигаться самостоятельно. Она направлялась к трапу в сопровождении родственников, когда сотрудники аэропорта заметили, что старушка бросила в двигатель монеты.

Позже пенсионерка объяснила свой поступок тем, что молилась о том, чтобы полет прошел без проблем.

Через три с половиной часа ремонт двигателя был завершен. Самолет вылетел более чем на пять часов позже запланированного. Полицейские продолжают расследовать случившееся, но они исключили какую-либо криминальную подоплеку в действиях пожилой женщины.

Ранее во вторник пассажирка американской авиакомпании Southwest Airlines попыталась открыть дверь аварийного выхода во время рейса из Лос-Анджелеса в Хьюстон. Ее обезвредили офицер полиции, находившаяся не при исполнении служебных обязанностей, и еще один пассажир. Воздушному судну пришлось экстренно сесть в городе Корпус-Кристи в Техасе.