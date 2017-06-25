Пассажиры ужаснулись сильной болтанке самолета после отказа двигателя

Видео: maesaya / Instagram

Самолет малайзийской авиакомпании AirAsia, летевший из австралийского Перта в Куала-Лумпур, вынужден был развернуться через полтора часа после взлета — у него заклинило двигатель. Борт сильно затрясло, из-за чего пассажиры и экипаж принялись усиленно молиться о безопасном приземлении, сообщает в воскресенье, 25 июня, Daily Mirror.

Путешественники описывали происходящее, как болтанку в стиральной машине. Через некоторое время они также услышали небольшой хлопок.

Пилотам удалось благополучно посадить самолет в Перте через три часа после взлета.