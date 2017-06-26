Пассажирский самолет вернулся в Манчестер из-за отломившейся части крыла

Пассажирский самолет Airbus A330 авиакомпании Thomas Cook, летевший на Кубу в понедельник, 26 июня, вернулся в аэропорт Манчестера из-за поломки крыла. Видео садящегося лайнера опубликовано на YouTube-канале портала AirLive.net.

Согласно данным FlightRadar24, рейс MT2652 вылетел из Манчестера и успел пересечь Ирландию. После он развернулся над Атлантическим океаном и вернулся в аэропорт вылета.

На фотографиях, опубликованных изданием Daily Mail, видно, что у левого крыла отсутствует вертикальная законцовка. Причина поломки, и в какой момент она произошла, не сообщаются.