Пассажирка попыталась выйти из самолета во время рейса в США

Пассажирка американской авиакомпании Southwest Airlines попыталась открыть дверь аварийного выхода во время рейса из Лос-Анджелеса в Хьюстон (штат Техас). Об этом сообщает телеканал KTRK-TV.

Инцидент произошел в воскресенье, 25 июня. По словам очевидцев, упомянутая пассажирка начала вести себя странно еще перед вылетом. На борту лайнера она принялась ходить взад-вперед по проходу, а затем попыталась открыть дверь аварийного выхода, повредив ее при этом.

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Дебоширку обезвредили офицер полиции, находившаяся не при исполнении служебных обязанностей, и еще один пассажир. В связи с ЧП воздушное судно совершило экстренную посадку в городе Корпус-Кристи в Техасе. Нарушительницу порядка передали полиции, после чего лайнер продолжил путь. Из-за инцидента рейс задержался примерно на пять часов.

По данным полиции аэропорта Корпус-Кристи, расследованием этого случая занялось Федеральное бюро расследований (ФБР). Дебоширке пока не было предъявлено никаких обвинений.

В конце мая пьяный россиянин решил открыть дверь лайнера во время перелета из Москвы в Нью-Дели. В итоге индийский суд оштрафовал мужчину на 44 тысячи рублей и отпустил.