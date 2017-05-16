Птица в двигателе помешала вылету самолета «Аэрофлота» из Кемерово

Вылет самолета «Аэрофлота» из Кемерово в Москву пришлось отложить из-за попавшей в двигатель птицы. Об этом «Интерфаксу» сообщили в линейном управлении МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

«Вылет самолета изначально был отложен из-за тумана. После этого, при осмотре в нем была найдена неисправность. Предварительно установлено, что в двигатель попала птица», — отметили в управлении.

Отмечается, что рейс в Москву отправится после прилета другого самолета в 18:00 по местному времени (14:00 мск).

Ранее в мае самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», направлявшийся из Екатеринбурга в Анталью (Турция) вынужден был после взлета вернуться в аэропорт отправления из-за попадания птицы в двигатель. Вылет был перенесен более чем на девять часов.

В марте самолет компании «Белавиа», летевший в Санкт-Петербург, вынужден был вернуться в аэропорт Минска вскоре после взлета из-за столкновения со стаей птиц. В результате произошедшего никто не пострадал.