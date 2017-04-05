Вылетевший из Таиланда российский лайнер через час вернулся в аэропорт

Лайнеру Boeing 757-200 российской чартерной авиакомпании Azur Air, вылетевшему из Таиланда, пришлось через час после отправления вернуться в аэропорт из-за технических проблем. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на среду, 5 апреля. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и семь членов экипажа, следовал из аэропорта Утапао в Паттайе в город Кемерово.

Вскоре после отправления сработал датчик неисправности правого двигателя, из-за чего командир воздушного судна принял решение вернуться в Таиланд. Посадка прошла благополучно.

Для пассажиров подготовят резервный борт. Енисейская транспортная прокуратура проводит проверку данного инцидента.

В марте самолет «Белавиа», следовавший в Санкт-Петербург, вынужден был вернуться в аэропорт Минска вскоре после взлета из-за столкновения со стаей птиц.

