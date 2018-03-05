Пассажиры самолета связали смотревшего порно голого авиадебошира

Служба безопасности аэропорта Дакки задержала авиадебошира, прилетевшего в Бангладеш из Малайзии. Молодой человек разгуливал в обнаженном виде по салону самолета и смотрел порно на своем ноутбуке, сообщает Straits Times.

По словам свидетелей произошедшего на борту, авиадебошир мочился на своем месте и ходил в туалет голым. Экипажу самолета не удалось успокоить хулигана, поэтому пассажиры помогли задержать его и связать. По прибытию в аэропорт нарушителя передали службе безопасности.

В авиакомпании Malindo Air сообщили, что экипаж следовал стандартной инструкции, согласно которой им пришлось ограничить передвижение пассажира. Задержанным оказался 20-летний студент из города Сайберджая (Малайзия).

28 февраля пассажир самолета, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Новосибирск, разделся и устроил дебош. Он нецензурно выражался, оскорблял окружающих, пытался разбить иллюминатор и задушить бортпроводника.

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