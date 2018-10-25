В Сочи из-за потопа рухнул мост

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Паводок, вызванный аномальными дождями, разрушил подход к мосту через реку Макопсе в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщает портал «Кубанские новости».

Разрушено дорожное полотно длиной 20 метров. В результате было прервано сообщение между Туапсе и большей частью Лазаревского района. Мост является частью федеральной трассы Джубга — Сочи.

Восстановить мост в данный момент невозможно из-за паводка, пояснили в пресс-службе управления Федеральных автомобильных дорог «Черноморье». «Сейчас в районе ЧС идет сосредоточение необходимых сил и средств, осуществляется подвоз материалов. Пострадавших в результате повреждения подхода к мосту через реку Макопсе нет. Ситуация находится на контроле», — уточнили пресс-службе.

Кроме того, в районе населенных пунктов Аше и Совет-Квадже на федеральную трассу сошли сели. От прибрежной части отрезаны населенные пункты Марьино, Наджиго, Калеж и Лыготх, сообщили порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Восстановить дорожное сообщение планируется за два дня.

Вечером в среду, 24 октября, на Краснодарский край обрушились ливни, подтопило почти 2 тысячи домов. В Туапсинском районе погибли два человека, еще один пропал. В ближайшие два дня в регионе действует штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер скоростью до 22 метров в секунду. На участке Магри — Веселое над морем могут возникнуть смерчи.

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