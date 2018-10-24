К руководству Сочи пришли с обысками

Исполняющего обязанности заместителя мэра Сочи Ивана Бомбергера и главного архитектора города Владимира Малова, которые были задержаны, подозревают в выдаче незаконных разрешений на строительство. Об этом в среду, 24 октября, источник, знакомый с ходом следствия, сообщил ТАСС.

Утром 24 октября в мэрии Сочи прошли следственные действия. Бомбергер, Малов и глава МУП «Водоканал» Сергей Винарский были задержаны. Как сообщили в администрации города, правоохранительные органы провели выемку документов в кабинете Бомбергера, постановления о привлечении чиновника в качестве подозреваемого представлено не было.

«Исполняющий обязанности заместителя мэра Сочи Иван Бомбергер (...) подозревается в выдаче незаконных разрешений на строительство домов и превышении должностных полномочий (...) Владимир Малов, главный архитектор Сочи, подозревается в халатности, выдаче незаконных разрешений на строительство, превышении должностных полномочий», — сказал источник.

Он уточнил, что руководитель сочинского МУП «Водоканал» Сергей Винарский подозревается в выдаче незаконного разрешения на подключение к сетям многоэтажного дома на берегу моря, который изначально был оформлен как индивидуальное жилое строение.

По данным источника, силовики также подозревают, что однокомнатную квартиру площадью 90 квадратных метров Бомбергер в 2014 году купил ниже рыночной стоимости — за сумму около одного миллиона рублей. У Винарского во время обыска найдены 8 миллионов рублей и коллекция дорогих часов. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

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