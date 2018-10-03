ФСБ пришла с обысками в полицию Екатеринбурга

В Управлении МВД по Екатеринбургу проходят обыски. Об этом в среду, 3 октября, в пресс-службе регионального управления ФСБ сообщили РИА Новости.
«Сотрудники управления проводят оперативно-разыскные мероприятия», — отметили в ведомстве. Причину обысков в ФСБ назвать отказались. В городском управлении полиции также воздержались от комментариев.
По данным регионального портала Е1, представители ФСБ работают в кабинете одного из высокопоставленных сотрудников полиции из отдела по борьбе с экономическими преступлениями.
Издание напоминает, что представители местного МВД не раз попадали в поле зрения спецслужб. Последний громкий случай был в прошлом году, когда сотрудники антикоррупционного отдела требовали взятку у местного бизнесмена.
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