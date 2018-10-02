Экс-оперативники ФСБ и МВД пошли под суд из-за торговца сорочками

Московский гарнизонный военный суд рассмотрит дело бывших оперативников ФСБ и МВД: каждый из двоих в зависимости от роли обвиняется в покушении на получение взятки, мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом во вторник, 2 октября, сообщает «Фонтанка.ру».

«По версии обвинения, оперуполномоченный управления ФСБ Москвы К. и Д., работавший в отделе МВД по району Люблино, попытались мошенническим путем получить два миллиона рублей у потерпевшего за то, чтобы не привлекать [его] к уголовной ответственности за наркотики», — говорится в сообщении.

Материалы по теме «За мной пришли девять человек» Охранник стал угрозой для наркобизнеса в тюрьме. Его уволили и отправили под суд Закон на районе Московские полицейские погрязли в преступлениях и обрекли жертв на годы тюрьмы

Как отмечает издание, потерпевший — рыночный торговец сорочками. По версии следствия, обвиняемые направили свою сообщницу — «известную в кругу рыночных торговцев "львицу"» — к потерпевшему, чтобы та устроила с ним свидание и подкинула ему в машину наркотики.

В результате 12 августа 2017 года запрещенные вещества действительно оказались в машине у торговца сорочками — их нашли под водительским сиденьем. Обвиняемые вначале потребовали у потерпевшего пять миллионов рублей; позже сумма была снижена до двух миллионов. Торговец, в свою очередь, обратился в службу собственной безопасности МВД.

«Второй эпизод К. связан с обыском, который прошел в ночь на 21 июня 2017 года в квартире столичного района Митино. По версии обвинения, чекист за взятку разрешил хозяйке сделать звонок своей дочери и предупредить, что к ней тоже собираются с обыском», — отмечается в сообщении. Как пишет издание, обвиняемый оценил стоимость звонка в 100-200 тысяч рублей.

К. после ареста просил изменить меру пресечения на залог в пять миллионов рублей, но ему отказали. Первое судебное заседание назначено на 16 октября.

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите нам: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!