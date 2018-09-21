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В Ленобласти арестованные оперативники обвинили ФСБ в пытках

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В Ленинградской области полицейские, арестованные по делу о подброшенных наркотиках, обвинили сотрудников ФСБ в пытках. Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщает «Медиазона».

Как пишет издание, накануне в Тосненском городском суде прошли предварительные слушания по делу против четверых оперативников и одного местного жителя. Двое оперативников сообщили, что при задержании их пытали, требуя дать признательные показания, а один из них утверждает, что сотрудники ФСБ били его электрошокером до тех пор, пока устройство не разрядилось.

Оперативники Тосненского райотдела МВД вместе с начальником отделения уголовного розыска по борьбе с имущественными преступлениями майором Ильей Щукиным были задержаны в апреле 2017 года.

В своем обращении к членам Общественной наблюдательной комиссии Петербурга полицейский рассказал, что сотрудники спецподразделения ФСБ «Град» окружили их машину в городе Кириши. По словам Щукина, его вытащили из салона, положили лицом на асфальт, застегнули на запястьях наручники, а на голову натянули капюшон куртки. После того как он сказал, что ехал с коллегами по служебной необходимости, сотрудники ФСБ обвинили его во лжи и стали применять к нему электрошокер, производя разряды тока в пальцы рук.

«Затем снова задавали вопрос, что я тут делаю, я им отвечал то же самое. Они в свою очередь продолжали неоднократно применять ко мне шокер», — рассказал Щукин.

Он утверждал, что процедура повторялась несколько раз, после чего спецназовцы стали бить его электрошокером в область паха и промежности, угрожая, что он больше не сможет иметь детей. Пытка длилась около полутора часов, затем его увели в другой микроавтобус, заставили еще час простоять на коленях, а потом увезли в отделение ФСБ.

Через три месяца, по данным Щукина, спецназовцы ФСБ задержали еще одного сотрудника райотдела МВД, оперативника отдела угрозыска по борьбе с преступлениями против личности лейтенанта Сергея Ласлова. Его заподозрили в фальсификации доказательств.

По словам адвоката Ласлова Кирилла Москалева, сотрудники ФСБ приехали к его подзащитному около девяти утра, скрутили ему руки и увезли.

«Ласлова вывезли в сторону гаражей, дальше начали его пытать», — рассказал Москалев.

Сам оперативник рассказал журналистам, что во время пыток спецназовцы требовали его сказать, где в отделе полиции хранятся наркотики, а когда тот заявил, что не знает, один из них стал бить его рукой и электрошокером в пах. По словам Ласлова, пытки длились больше двух часов, за это время один электрошокер разрядился. В итоге оперативник согласился дать нужные показания, и его увезли в отдел ФСБ, чтобы задокументировать слова.

Ласлову было предъявлено обвинение в фальсификации доказательств, превышении полномочий, сбыте наркотиков и мошенничестве, повлекшем лишение права на жилище. Щукину — в организации сбыта наркотиков в крупном размере с использованием своего служебного положения, организации фальсификации доказательств для уголовного преследования лица, заведомо непричастного к преступлению, превышении должностных полномочий и получении взятки в крупном размере путем вымогательства группой лиц.

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