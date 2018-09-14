Россиянка обнажилась и села в клетку напротив здания ФСБ

Художница-акционистка Катрин Ненашева провела рядом со зданием ФСБ в Москве акцию против пыток. На пересечении Мясницкой улицы и Большого Златоустинского переулка она разделась и залезла в клетку для животных, обмотанную пищевой пленкой, передает Znak.com.

По информации издания, Ненашева притворялась мертвой, поэтому прохожие пытались ей помочь и освободить из клетки, на которой были надпись «Груз 300» и манифест акции.

«В этой клетке тело. Тело, которое пытали. Пытки в России, происходящие ежедневно, за закрытыми дверями тюрем, полицейских участков, психоневрологических интернатов, психиатрических больниц. Когда меня пытали, я ощущала себя словно в клетке, одинокой, бессильной, потерянной, сжавшейся», — написала художница.

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Речь идет о пытках во время поездки в Донецк, о которых Ненашева рассказывала в Facebook. По ее словам, два дня ее допрашивали и избивали силовики ДНР. После этого Ненашева запустила проект по социальной адаптации людей, переживших пытки. «Я была абсолютно беспомощной, а самое главное — невидимой. Таких "невидимых" в России сотни», — говорится в манифесте. Акция приурочена к открытию перформативной выставки в Государственной галерее на Солянке.

Накануне, 13 сентября, в Карачаево-Черкесии объявили в розыск заместителя начальника 2-го отдела Центра по противодействию экстремизму управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Рустама Жилетежева. После того как один из задержанных обвинил его в пытках током и подтвердил свои слова судебно-медицинской экспертизой, силовик исчез.

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