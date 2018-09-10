Следователя ФСБ обвинили в шантаже арестованного по делу «Сети»

Следователь ФСБ шантажировал обвиняемого по делу о террористическом сообществе «Сеть» Дмитрия Пчелинцева. Об этом его мать рассказала на пресс-конференции, посвященной делу, сообщает «МБХ-медиа».

По ее словам, следователь предложил два официальных обвинения на выбор: одно предполагало до 10 лет лишения свободы, если задержанный признает свою вину, второе — до 20 лет лишения свободы, если мужчина откажется признавать вину. Пчелинцев от признательных показаний отказался.

По данным News.ru, в ходе пресс-конференции родственники обвиняемых по делу передали обращение к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой избрать фигурантам меру пресечения, не связанную с арестом, а также помочь в расследовании пыток и призвать генерального прокурора не подписывать обвинительное заключение.

Группу молодых людей из Пензы и Санкт-Петербурга в возрасте от 20 до 30 лет обвиняют в попытке подорвать государственный строй. По версии ФСБ, они состояли в террористической организации «Сеть» и готовили мятежи и взрывы по всей стране, однако их родственники утверждают, что юноши занимались страйкболом. Ранее фигуранты дела «Сети» Илья Шакурский, Дмитрий Пчелинцев, Виктор Филинков, Игорь Шишкин и Арман Сагынбаев заявляли, что дали признательные показания под пытками.

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