Пожаловавшийся на пытки в ФСБ россиянин отрекся от своих слов после новых пыток

Один из фигурантов дела о «террористическом сообществе "Сеть"» Дмитрий Пчелинцев отказался от своих слов о пытках в ФСБ после того, как подвергся новым пыткам. Об этом «Новой газете» сообщил его адвокат Олег Зайцев, который собирается обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела по факту насилия со стороны силовиков.

После задержания в октябре 2017 года Пчелинцев дал признательные показания. 6 февраля он сообщил своему защитнику, что сделал это под пытками. Спустя неделю молодой человек отказался от своих обвинений в адрес сотрудников спецслужбы и под запись видеокамер заявил, что выдумал историю про истязания. На следующий день он рассказал Зайцеву, что его снова пытали и заставляли отказаться от своих слов.

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Согласно протоколу адвокатского опроса Пчелинцева 15 мая, повторно юношу пытали 10 февраля. Его избили, надевали на голову полиэтиленовый мешок и душили, потом связали руки и ноги изолентой, били током и угрожали убийством его жены.

«Возвращаешь показания, говоришь, про пытки врал. Дальше будешь делать, как скажет следователь. Показывают на белое, говорят черное — ты говоришь черное. Отрезают палец и говорят съесть — ты его ешь», — вспоминал мужчина слова пытавших его силовиков.

В деле о «террористическом сообществе "Сеть"» фигурируют девять человек. В ФСБ утверждают, что члены организации планировали вооруженный мятеж и теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Кроме Пчелинцева, о пытках заявляли еще трое обвиняемых — антифашисты Виктор Филинков, Игорь Шишкин и Илья Шакурский, а также свидетель Илья Капустин. Всех их избивали, били током и требовали дать «правильные» показания. Родственники обвиняемых и правозащитники уверены, что дело фальсифицировано. Адвокаты отмечали, что доказательная часть в основном состоит из признательных показаний.

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