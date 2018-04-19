Следователи встали на сторону обвиненных в пытках оперативников ФСБ

Следственный комитет не стал возбуждать дело против сотрудника ФСБ Константина Бондарева и других оперативников, которых антифашист Виктор Филинков обвинил в пытках. Об этом «Би-би-си» сообщил адвокат активиста Виталий Черкасов со ссылкой на уведомлении об отказе в возбуждении дела.

«Бондарев К.А. принял обоснованное решение на применение спецсредства и пределов своих полномочий не превышал», — говорится в документе.

В ходе проверки по жалобе Филинкова оперативники ФСБ рассказали следователям о применении электрошокера против Филинкова. Из их показаний следует, что после задержания активист якобы попытался сбежать из микроавтобуса, в котором он ехал вместе с сотрудниками спецслужбы. Чтобы предотвратить побег, один из силовиков «в условиях скоротечности происходящего» дважды ударил молодого человека электрошокером — один раз в бедро, один раз в туловище. Затем водитель резко затормозил, и Филинков упал, получив ссадину на лице и, возможно, другие «незначительные повреждения». По подсчетам самого антифашиста, которые он зафиксировал в своем письме членам ОНК, после задержания на его ноге было 33 следа от электрошокера.

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Ранее стало известно, что оперативник ФСБ капитан Константин Бондарев, которого Филинков обвинил в пытках ради признательных приказаний, в ноябре 2017 года получил официальную благодарность от Заксобрания Петербурга «за образцовое выполнение служебного задания». За что именно его награждали, парламентариям не сообщили.

Виктора Филинкова и еще восемь человек обвинили в создании террористического сообщества под названием «Сеть». В ФСБ уверены, что члены организации хотели устроить серию взрывов во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу, а потом поднять вооруженный мятеж. О пытках силовиками сообщали еще два фигуранта дела — антифашисты Илья Шакурский и Дмитрий Пчелинцев, а также свидетель Илья Капустин. Родители молодых людей говорили, что следователи заставляют их давать интервью телеканалу НТВ. Одной женщине угрожали отнять у ее арестованного сына лекарства, другой обещали и, что ее общение с корреспондентами «зачтется» на суде.

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