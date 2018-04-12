Россиянин рассказал о своем похищении с криками «Работает ФСБ!» и пытках в лесу

Житель Краснодара Арам Гамбарян год добивался возбуждения дела по факту своего похищения и пыток силовиками в лесу, сообщает «Комитет против пыток».

Гамбарян обратился к правозащитниками 30 мая 2017 года и сообщил, что его под пытками заставили дать «нужные» показания по делу о покушении на местного предпринимателя. По его словам, 21 марта в центре города ему преградили путь седан и микроавтобус, из которого выбежали несколько вооруженных людей в масках и с криками: «Работает ФСБ!» вытащили его из собственного автомобиля. Они представились сотрудниками ФСБ и московского уголовного розыска, заковали мужчину в наручники, закинули в микроавтобус, избили в салоне и отвезли в лес, где продолжили истязать его.

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«Меня кинули на спину и стали избивать ногами по всем частям тела, особенно целясь в область бедер и коленей, а также правого плеча. С меня стянули брюки и белье. На грудь мне сел человек и стал задавать вопросы. Он был тяжелым, и мне было очень трудно дышать под его весом. Кроме того, мне без перерыва лили воду на лицо, из-за чего я не мог говорить и задыхался», — рассказал краснодарец.

Он добавил, что его били электрошокером в пах и подмышки, под челюсть, по ногам. Потом стали угрожать убийством, бросили в яму и присыпали землей, несколько раз подносили пистолет к виску и нажимали на спусковой крючок, стреляли рядом с ухом.

Гамбаряна пытали несколько часов. Когда он согласился с требованиями силовиков, его отвезли в Следственный комитет, где он подписал протокол допроса с «правильными» объяснениями. Мужчина провел ночь в отделе полиции, а на следующий день суд арестовал его на десять суток за нарушение общественного порядка.

25 марта Арама Гамбаряна обследовали врачи спецприемника и диагностировали у него «закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, поясничной области и левого бедра». После выхода из ИВС он почувствовал себя плохо и был госпитализирован. В больнице его поместили в отделение реанимации для проведения гемодиализа и поставили диагноз: «Острая почечная недостаточность, острый интерстициальный (посттравматический) нефрит, осложненный острым повреждением почек 3 степени, сотрясение головного мозга легкой степени тяжести, множественные ушибы, ссадины туловища, массивные кровоизлияния нижних конечностей».

В течение года следователи восемь раз отказывались возбуждать уголовные дела по факту похищения и пыток и принимали сторону полицейских, утверждавших, что никакого похищения не было — Гамбаряна просто доставили к следователю на допрос в качестве свидетеля и потом отпустили. 10 апреля 2018 года Следственный комитет завел дело по одному из эпизодов — о превышении должностных полномочий с применением насилия (пункт «а» части 3 статьи 286 УК).

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