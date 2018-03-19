Полицейские сломали позвоночник мужчине и потерялись в российских колониях

Нижегородский районный суд почти пять месяцев ищет двух бывших оперуполномоченных уголовного розыска отдела полиции №7 Алексея Соколова и Вадима Волкова, которые сломали позвоночник задержанному Александру Дмитриеву, сообщает «Комитет против пыток».

Дмитриев подал иск против МВД с требованием компенсации морального вреда, но суд не может приступить к его рассмотрению по существу, потому что во ФСИН не знают, в какие колонии отправили осужденных Соколова и Волкова.

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«В практике "Комитета против пыток" это первый случай, когда суд в течение длительного времени не может найти колонию, где по его же решению отбывает наказание осужденный. Единственное, что удалось узнать после нескольких судебных запросов в Федеральную службу исполнения наказаний — это то, что один осужденный был этапирован в Свердловскую область, а второй – в Кировскую», — отметил адвокат Сергей Бабинец, представляющий интересы Дмитриева.

В марте 2011 года бывшие полицейские незаконно задержали нижегородца по подозрению в краже и пытали его в отделе полиции, выбивая признательные показания. Мужчина написал явку с повинной и оговорил своего знакомого, признавшись в краже строительных инструментов, которую он и его товарищ не совершали.

На допросе оперативники избивали Дмитриева и применяли к нему пытку «конверт», когда человеку выворачивают руки за спину, надевают наручники, связывают ноги ремнем, продевают через руки и ноги веревку и сзади стягивают ее таким образом, чтобы человек оказался «сложенным», как конверт. В ходе истязания Соколов сел на спину задержанному и сломал ему позвоночник. У знакомого Дмитриева было алиби, и экс-полицейские снова избили мужчину, заставив взять всю вину на себя.

В результате потерпевший стал инвалидом II группы. 2 марта 2017 года суд признал Соколова и Волкова виновными в превышении должностных полномочий и применении насилия и спецсредств (пункты «а», «б» части 3 статьи 286 УК) и приговорил каждого к пяти годам общего режима.

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