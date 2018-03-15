Во «Владимирском централе» перестали мучить попсой после жалобы в прокуратуру

Прокуратура Владимирской области не выявила в тюрьме «Владимирский централ» никаких нарушений, кроме несоблюдения правил пожарной безопасности, сообщается на сайте ведомства.

Официальный представитель прокуратуры Виктория Туркова в разговоре с «Зебра-ТВ» уточнила, что информация о пытках заключенных громкой музыкой не подтвердилась. «Везде в камерах установлены радиоприемники, и по просьбе подозреваемых и обвиняемых регулировка громкости проводится сотрудниками учреждения, находящимися на рабочем месте», — добавила она.

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При этом ранее сотрудники областного УФСИН рассказали изданию, что с февраля в камерах «Владимирского централа» с раннего утра до позднего вечера играет громкая поп-музыка, которая не позволяет заключенным переговариваться друг с другом. Местные жители отмечали, что доносящиеся с территории учреждения песни слышно даже на улице.

В середине февраля один из обитателей «Централа» обратился в суд и прокуратуру по поводу невыносимых условий заключения в тюрьме. Мужчина и его адвокат утверждали, что сотрудники учреждения уже месяц каждый день с 06:00 до 22:00 включают в камерах Love Radio. Музыка играет на полную громкость, и тише ее не делают. В итоге у людей сдают нервы и здоровье.

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