Во владимирском УФСИН признались в пытках заключенных попсой

Руководство управления ФСИН по Владимирской области подтвердило, что заключенные тюрьмы «Владимирский централ» с утра до вечера слушают радио. Однако в ведомстве заверили, что громкость музыки не превышает нормы, установленные СанПином, передает «Зебра-ТВ» со ссылкой на официальное сообщение службы.

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В то же время в неофициальной беседе с изданием сотрудники управления сообщили, что с февраля 2018 года в тюрьме постоянно играет громкая музыка.

В камерах «новичков» она звучит круглосуточно, предположительно, чтобы не было возможности распространять новости из других колоний и с воли. Также шум не дает заключенным из соседних камер переговариваться между собой.

Владимирский журналист Илья Архипов в своем Twitter написал, что однажды на улице услышал, как с территории «Владимирского централа» доносилась песня певца Шуры.

Заключенные «Владимирского централа» в марте пожаловались, что их пытают громкими песнями и каждый день с 06:00 до 22:00 заставляют слушать Love Radio. Звуковые динамики, из которых доносится попса, вмонтированы в двери камер, и громкость невозможно убавить, потому что пульт управления находится у работников учреждения.

Один из обитателей «Централа» обратился в суд и прокуратуру с жалобой на администрацию тюрьмы. Адвокат мужчины утверждал, что такие пытки музыкой приносят людям не только психологические, но и физические страдания. Прокуратура проводит проверку.

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