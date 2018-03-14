Во «Владимирском централе» пожаловались на пытки попсой

Бизнесмен Александр Филиппов, отбывающий наказание в тюрьме «Владимирский централ», обратился во Фрунзенский районный суд Владимира с иском против руководства учреждения. Филиппов и его адвокат Михаил Овчинников утверждают, что администрация пытает заключенных громкой музыкой, сообщает «Зебра-ТВ».

Овчинников рассказал, что его подзащитный, а также другие осужденные больше месяца вынуждены с утра до вечера слушать Love Radio. 7 февраля в двери камер вмонтировали динамики, из которых ежедневно с 6:00 до 22:00 доносится поп-музыка. Обычно песни звучат на полную громкость, и ее невозможно убавить, потому что пульт управления находится у сотрудников тюрьмы, а они не хотят делать тише.

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Адвокат бизнесмена отмечает, что подобные действия причиняют заключенным не только психологические, но и физические страдания. По его словам, за эти несколько недель самочувствие 42-летнего Филиппова ухудшилось и у него появились симптомы, указывающие на возможное приближение инсульта. Ранее мужчина уже перенес два малых ишемических инсульта. Он также страдает хронической ишемией головного мозга, гипертонической болезнью и некоторыми другими заболеваниями.

После обращения в суд музыку в камере предпринимателя стали выключать, заметил Овчинников, но она все равно настолько громкая, что ее хорошо слышно у соседей.

Александр Филиппов был приговорен к 4,5 годам колонии общего режима в июне 2016-го. Его признали виновным в присвоении или растрате имущества в особо крупном размере — он причинил компании «Владимиртеплогаз» ущерб на 81 миллион рублей.

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