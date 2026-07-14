Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
06:30, 15 июля 2026Спорт

Овечкин порассуждал о сроках завершения карьеры

Овечкин ответил на вопрос о сроках завершения карьеры фразой «поживем — увидим»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин порассуждал о сроках завершения карьеры. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам игрока, все будет зависеть от его желания и состояния здоровья. «Поживем — увидим. С каждым годом все тяжелее и тяжелее. Тренироваться не очень нравится. После отпуска самое тяжелое время для спортсмена. Нужно опять заставлять себя», — заявил Овечкин.

Ранее Овечкин купил новую квартиру во Флориде по соседству с футболистом Лионелем Месси. Стоимость такого жилья составляет 2,1 миллиона долларов.

2 июля стало известно, что 40-летний Овечкин подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». По его условиям, игрок может заработать за следующий сезон до девяти миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В США раскрыли детали новых санкций против России. Под угрозой также оказались Китай и Индия
    Рост экономики Китая замедлился
    ФСБ разоблачила тайную схему пересылки золотых слитков из мусорки россиянина
    Россиянка описала отель для богачей в Турции фразой «как из буклетов о красивой жизни»
    Криминалист рассказал о самых глупых и нелепых преступниках
    Эксперт Коган объяснил рост популярности китайских машин в России
    Минобороны выпустило заявление о массированной атаке ВСУ на регионы России
    Дмитриев напомнил ЕС и Британии об их роли вассалов
    ВСУ атаковали российский регион
    83-летний Харрисон Форд впечатлил фигурой на велопрогулке
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok