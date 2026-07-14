Овечкин ответил на вопрос о сроках завершения карьеры фразой «поживем — увидим»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин порассуждал о сроках завершения карьеры. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам игрока, все будет зависеть от его желания и состояния здоровья. «Поживем — увидим. С каждым годом все тяжелее и тяжелее. Тренироваться не очень нравится. После отпуска самое тяжелое время для спортсмена. Нужно опять заставлять себя», — заявил Овечкин.

Ранее Овечкин купил новую квартиру во Флориде по соседству с футболистом Лионелем Месси. Стоимость такого жилья составляет 2,1 миллиона долларов.

2 июля стало известно, что 40-летний Овечкин подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». По его условиям, игрок может заработать за следующий сезон до девяти миллионов долларов.