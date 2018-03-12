Россиянин семь раз заявлял о пытках в полиции и потерпел фиаско

Оренбургские следователи в седьмой раз отказались возбуждать дело о пытках местного жителя в отделе полиции в 2010 году. Об этом говорится на сайте проекта «Комитет против пыток».
По словам Владимира Прыткова, 19 мая 2010 года оперативники задержали его и доставили в отдел милиции. Мужчина утверждал, что там его били и требовали признаться, что он вместе с братом занимался угоном машин. Также ему предложили заплатить взятку, чтобы стать свидетелем, а не обвиняемым по делу. После четырех часов избиений полицейские отпустили Прыткова, не добившись от него признаний.
Вскоре мужчину экстренно госпитализировали и поставили диагноз: «Сочетанная черепно-мозговая травма. Контузия головного мозга средней тяжести. Субархиноидальное кровоизлияние. Ушибы мягких тканей головы. Ушиб грудной клетки, артериальная гипертония 1 и 2 степени. Астеноневротический синдром».
После выписки он обратился в областное управление Следственного комитета (СК). Лишь спустя год было возбуждено дело о превышении должностных полномочий с применением насилия ( пункт «а» части 3 статьи 286 УК), которое неоднократно закрывали «за отсутствием события преступления».
В декабре 2017 года потерпевшему и двум оперативникам, которых он обвинял в пытках, организовали очную ставку. По словам адвоката Прыткова Альбины Мударисовой, полицейские не смогли объяснить, откуда в их кабинете взялись следы крови редкой четвертой отрицательной группы, как у ее подзащитного, на каком основании его повезли на допрос без указаний следователя и почему после выхода из отделения полиции оренбуржец обратился к медикам.
«В ходе очной ставки полицейские всячески пытались увести ход следственного действия в сторону, приводя массу деталей, которые никакого отношения к ходу расследования не имеют. Один из полицейских настолько заврался, что начал рассказывать следователю историю о том, что Прытков якобы предлагал оперативникам вместе с ним на его телефоне смотреть порно. Учитывая то, что у Прыткова в 2010 году был обыкновенный кнопочный телефон модели Nokia 1110, не предназначенный для просмотра видео, поверить в это, мягко говоря, сложно», — добавила Мударисова.
Правозащитники намерены обжаловать в прокуратуре очередное постановление СК о прекращении дела. Ранее они также обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на бездействие следственных органов.