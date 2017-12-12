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Россию обязали выплатить 99 тысяч евро пострадавшим от пыток в полиции

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил взыскать с России 99 тысяч евро в пользу избитых в полиции Москвы, Нижегородской области, Марий Эл и Чувашии. Документ опубликован на сайте суда.

Суд рассмотрел шесть жалоб, объединенных в одно дело, и пришел к выводу, что «пытки задержанных были преднамеренными, применялись в течение нескольких часов и вызывали сильные физические и психические страдания».

В частности, 20 тысяч евро присудили выплатить жителю Москвы Геннадию Сергееву, которого задержали в 2008 году, когда он потребовал книгу жалоб и предложений в одном из магазинов. В отделении его избили ногами, после чего завели протокол об административном правонарушении и заставили выплатить 500 рублей штрафа.

Жителю Марий Эл Руслану Лебедеву ЕСПЧ присудил 30 тысяч евро. В 2007 году он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и сотрясение головного мозга в отделении полиции. Его задержали из-за того, что водитель автомобиля, на котором он ехал с друзьями, пытался скрыться от полиции. Добиться возбуждения уголовного дела в отношении полицейских не удалось.

Еще 10 тысяч евро суд постановил выплатить жителю Нижегородской области Вадиму Королеву. В 2007 году он пытался заступиться за девушку, к которой приставал нетрезвый милиционер в гражданской одежде. Королева доставили в отделение, где сотрудник МВД избил его ногами. Врачи зафиксировали гематомы, синяки, кровоподтеки суставов и голеней, ссадины на локтях.

Как уточняет «Зона права», представлявшая интересы пострадавших в ЕСПЧ, суд установил, что российские власти нарушили положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В мае ЕСПЧ присудил в общей сложности 95 тысяч евро компенсации трем россиянам, которые также пострадали от пыток в полиции.

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