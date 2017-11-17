Татарских полицейских обвинили в массовых пытках задержанных

Четыре человека сообщили о пытках в полиции после самоубийства Ильназа Пиркина, рассказавшего о выбивании показаний стражами порядка в Нижнекамске. Об этом говорится в совместном пресс-релизе Казанского правозащитного центра и «Зоны права» в пятницу, 17 ноября.

Активисты потребовали от Следственного комитета России проверить информацию о превышении полномочий сотрудниками правоохранительных органов. Они считают, что обращения могут указывать на систематические нарушения прав человека нижнекамскими полицейскими.

Как говорится в сообщении, в ноябре 2015 года местного жителя Александра Шабалина в управлении МВД по Нижнекамскому району заставляли признаться в краже. По словам мужчины, ему заткнули рот грязными штанами, заламывали шею и били, после чего он потерял зрение и стал инвалидом. Кроме того, стражи порядка обыскали его квартиру и нашли там «сверток с веществом растительного происхождения».

Шабалин пожаловался на оперативников, было возбуждено дело о превышении полномочий с применением насилия. Оно вскоре было прекращено, а мужчину обвинили в заведомо ложном доносе и даче ложных показаний. В настоящее время он отбывает наказание в ИК-19 Татарстана.

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К правозащитникам также обратился Ильназ Юнусов. Он заявил, что 17 октября 2016-го его пытали в том же управлении МВД. Мужчине заклеили рот и надели на голову противогаз, а потом угрожали засунуть карандаш в задний проход.

Другой нижнекамец, Ильдар Камалеев, рассказал, что 8 ноября 2016 года полицейские, пытаясь выбить из него признательные показания, заткнули ему рот тряпкой, надели на голову пакет и избили. После инцидента было возбуждено уголовное дело об избиении, которое вскоре закрыли.

Четвертый обратившийся к правозащитным организациям мужчина по имени Виталий Зачетов сообщил, что 22 октября 2017 года его задержали по подозрению в совершении административного правонарушения и применили к нему физическую силу. Подробности произошедшего не раскрываются.

18 октября полицейские задержали 22-летнего Ильназа Пиркина по подозрению в краже аккумуляторов. На следующий день молодой человек покончил с собой. Перед смертью он записал видеообращение, в котором обвинил сотрудников полиции Нижнекамска в пытках.

После самоубийства Пиркина были арестованы четверо полицейских. Также правоохранительные органы проверяют семь случаев суицида в городе, совершенных вскоре после общения с сотрудниками МВД.