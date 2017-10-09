Избившие до смерти заключенного оперативники Челябинска предстанут перед судом

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении четырех сотрудников исправительной колонии № 2, обвиняемых в избиении осужденных. Дело направлено в Металлургический районный суд. Об этом в понедельник, 9 октября, «Ленте.ру» сообщил адвокат Андрей Лепехин, который по инициативе правозащитной организации «Зона права» представляет интересы брата Султана Исраилова — осужденного, умершего от пыток.

По его словам, оперативников ИК-2 Владимира Малинина и Александра Донцова будут судить по части 3 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств и с причинением тяжких последствий»).

По данным следствия, 21 декабря 2015 года из-за личных неприязненных отношений Александр Донцов начал избивать осужденного Султана Исраилова в досмотровой комнате штрафного изолятора (ШИЗО). Затем оперативники Донцов и Малинин потребовали от дежурного по ШИЗО Владимира Зорина передать им резиновую палку, наручники и ключи от помещения, а самому покинуть комнату. После они надели на осужденного наручники и избили его руками, ногами и палкой. Затем накинули на него петлю из шарфа, конец которого привязали к металлической решетке окна и зафиксировали мужчину в одном положении.

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«У Исраилова не было возможности свободно передвигаться и снять удушающую его петлю. В результате он умер», — заявил адвокат.

Лепехин добавил, что за период отбывания наказания в ИК-2 Исраилов не имел взысканий, а, напротив, 30 раз поощрялся администрацией исправительного учреждения.

В тот же день Донцов, заместитель начальника оперативного дела Виктор Завиалов и оперативник Виктор Подкорытов избили осужденного Черникова в той же досмотровой комнате. В их отношении также возбуждены дела по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств и с причинением тяжких последствий»).

13 мая 2016 года фигурант эпизода с Исраиловым Владимир Зорин совершил суицид. По итогам служебной проверки, начальника ГУФСИН по Челябинской области привлекли к дисциплинарной ответственности, а начальника ИК-2 отстранили от занимаемой должности.