Следователи проверят сообщение об избиении сотни заключенных в брянской колонии

Следователи начали проверку по сообщению правозащитников об избиении осужденных в исправительной колонии №1 в Брянске. Об этом в среду, 19 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Сотрудники ведомства прибыли в спецучреждение, где выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

По данным движения «За права человека», 17 июля в брянскую колонию под предлогом общего обыска был введен ОМОН. Заключенные сообщили, что силовики избили около сотни человек.

«После этого с жилой зоны выборочно стали отводить некоторых осужденных в боксы, где сотрудники колонии продолжили издевательства: ставили людей на длительное время на растяжку, надевали пакеты на голову, заклеивали рты скотчем», — говорится на сайте правозащитной организации.

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«У нас имеются фамилии как избитых, так и тех, кто избивал, пока мы их не разглашаем в целях безопасности заключенных», — отмечается в сообщении движения.

О случившемся правозащитники проинформировали прокуратуру Брянской области, региональное управление Следственного комитета, директора ФСИН Геннадия Корниенко, уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову и областного уполномоченного по правам человека Вячеслава Тулупова. Также в областную адвокатскую палату направлена просьба о выделении юриста для опроса заключенных.