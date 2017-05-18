Начальника колонии уволили после инцидента с участием фигуранта «болотного дела»

Начальника ярославской колонии №1 (ИК-1) Александра Чирва уволили после инцидента с неповиновением нескольких осужденных, включая фигуранта дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года Ивана Непомнящих. Об этом в четверг, 18 мая, юрист фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова сообщила изданию «Медиазона».

По словам Бирюковой, на место Чирва назначили подполковника внутренней службы Дмитрия Николаева. Она отметила, что причины увольнения сотрудники колонии не уточнили.

24 апреля стало известно, что Иван Непомнящих отправлен в штрафной изолятор (ШИЗО) ИК-1 вместе с несколькими осужденными. По словам источника в правоохранительных органах, они

проявили неповиновение во время проведения профилактических мероприятий.

Источник также сообщил, что областная прокуратура начала в колонии проверку по факту необоснованного применения спецсредств к осужденным. При этом уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин рассказал, что к нему поступали обращения о применении силы работниками ИК-1.

26 апреля Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Ярославской области опровергло информацию об избиении Ивана Непомнящих в ходе инцидента с неповиновением.

Замосковорецкий суд столицы в декабре 2015 года приговорил Непомнящих к двум с половиной годам колонии общего режима. Его признали виновным в применении насилия к полицейскому и участии в массовых беспорядках. Прокурор просил о 3,5 годах заключения. Сам Непомнящих свою вину не признает.