Фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих отправили в ШИЗО за неповиновение

Фигурант дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года Иван Непомнящих отправлен в штрафной изолятор за неповиновение сотрудникам колонии ИК-1 в Ярославской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По словам источника агентства, Непомнящих вместе с еще несколькими осужденными проявил неповиновение во время проведения профилактических мероприятий. При этом, по данным портала «ОВД-Инфо», 20 апреля мужчине дали семь суток ШИЗО за невыполнение команды «отбой».

Источник также сообщил, что областная прокуратура начала в колонии проверку по факту необоснованного применения спецсредств к осужденным.

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Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин рассказал, что к нему поступали обращения о применении силы работниками ИК-1. «Ко мне обратились родственники осужденных. В пятницу [21 апреля] я выезжал на место, заключенные рассказали мне, что в этот день в колонии проводились обыски, во время которых к некоторым осужденным были применены спецсредства. Об этом они уведомили прокуратуру», — приводит «Интерфакс» его слова.

Замосковорецкий суд столицы в декабре 2015 года приговорил Непомнящих к двум с половиной годам колонии общего режима. Его признали виновным в применении насилия к полицейскому и участии в массовых беспорядках. Прокурор просил о 3,5 годах заключения. Сам Непомнящих свою вину не признает.