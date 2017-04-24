Оппозиция подала заявку на проведение митинга на Болотной площади

Оппозиция подала заявку в столичную мэрию на проведение шествия и митинга на Болотной площади в Москве 6 мая. Об этом в понедельник, 24 апреля, «Интерфаксу» рассказал один из организаторов Александр Рыклин.

Запланированный маршрут шествия — от Октябрьской площади до Болотной площади. Предполагаемое число участников — 10 тысяч человек.

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Среди заявителей мероприятия Лев Пономарев, Геннадий Гудков, Леонид Гозман, Александр Рыклин.

6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве прошла акция «Марш миллионов». Согласованные с властями шествие и митинг переросли в столкновение с полицией, в результате чего были задержаны около 400 человек, в отношении многих из них были возбуждены уголовные дела.

После этого представители оппозиции ежегодно подавали заявку на проведение акции в годовщину митинга на Болотной площади, однако власти отказывали в согласовании.