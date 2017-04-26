ФСИН опровергла информацию об избиении фигуранта «болотного дела» Непомнящих

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Ярославской области опровергло информацию об избиении в исправительной колонии №1 осужденного фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих. Об этом в среду, 26 апреля, сообщается на сайте ведомства.

В УФСИН рассказали, что 21 апреля в колонии проводился плановый обыск. «Непомнящих отказался выполнять законные требования представителей администрации учреждения, в связи с чем к нему был применен загиб руки за спину. Специальные средства к осужденному не применялись», — отмечается в сообщении.

Материалы по теме «Движуха, которой раньше не было» Что стоит за протестной активностью юных россиян

Также подчеркивается, что осужденного осмотрели в медицинской части исправительного учреждения, и никаких телесных повреждений замечено не было.

Два дня назад стало известно, что Непомнящих отправили в штрафной изолятор за неповиновение сотрудникам колонии. Ему и еще нескольким осужденным дали семь суток за невыполнение команды «отбой».

22 декабря 2015 года Непомнящих дали два с половиной года колонии общего режима в рамках дела о беспорядках на Болотной площади. Ему было предъявлено обвинение по статьям 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках») и 318 УК РФ («Применение насилия к представителям власти»). С 26 февраля он находился под домашним арестом.

6 мая 2012 года на Болотной площади прошла согласованная с властями акция оппозиции «Марш миллионов», которая переросла в столкновения с полицией. Были задержаны около 400 человек. Фигурантами «болотного дела» стали 30 человек.