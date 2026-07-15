Найден убивающий компьютеры вирус

PCWorld: Новый вирус GigaWiper научили уничтожать информацию на компьютерах

Опасное вредоносное программное обеспечение (ПО) научили удалять файлы и уничтожать целые разделы на дисках компьютера. Об этом сообщает издание PCWorld.

Журналисты медиа обратили внимание, что Microsoft рассказала о новой атаке с использованием вредоносного ПО. Оказалось, что злоумышленники создали новый вирус, который не только удаляет информацию с устройства под управлением Windows, но и может сделать жесткие диск и накопители непригодным для использования. Вредоносная программа получил название GigaWiper.

Как оказалось, опасность GigaWiper заключается в том, что программа может удалять записи разделов и перезаписывать содержимое носителей информации. После этого восстановить данные становится невозможно — вирус фактически убивает накопители. Также программа может зашифровать информацию. Специалисты отметили, что GigaWiper сам генерирует случайный код расшифровки, поэтому самостоятельно получить доступ к таким данным не получится.

В Microsoft призвали пользователей быть осторожными, но успокоили владельцев компьютеров тем, что в настоящий момент известно об атаке GigaWiper только на редкие организации и компании. Тем не менее, инженеры корпорации призвали своевременно обновлять Windows и не открывать программы и файлы из неизвестных источников.

В начале июля пользователи компьютеров под управлением Windows начали жаловаться на проблему с установкой нового защитного сертификата. В Microsoft признали проблему и заявили, что решат ее в ближайшее время.