Московский анархист рассказал подробности пыток током

Задержанный 14 марта анархист Святослав Рычкалов рассказал правозащитникам об избиениях и пытках московскими силовиками. Об этом говорится в блоге члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгения Еникеева.

Врач в изоляторе временного содержания (ИВС) зафиксировал у Рычкалова красные точки на бедрах и колене. Активист утверждает, что это следы от шокера, которым его били между задержанием и допросом в отделе дознания. В своем заявлении, скан которого опубликовал Еникеев, анархист в подробностях описал, как его истязали.

Молодой человек сообщил, что утром 14 марта к нему домой пришли полицейские с обыском, после которого его и вывели на улицу и посадили в микроавтобус. Там ему на голову надели мешок, а на руки — наручники.

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«Двое неизвестных мне людей задавали вопросы об анархическом движении "Народная самооборона" и различных людях: как попал, какое имею отношение, в каких акциях участвовал, чем занимаются те самые люди. Когда я отказывался отвечать или давал неудовлетворительные ответы, меня били током по бедрам с внешней стороны и в районе коленей. Преимущественно били в левую ногу», — сказано в письме.

По словам Рычкалова, длительность и мощность заряда со временем увеличивалась. Пытали его около часа, требовали от него отвечать на все вопросы и угрожали начать бить током в пах. Тогда активист выполнил требования силовиков, признал себя администратором паблика «Народная самооборона», а также лидером и организатором одноименного движения.

«В случае, если у следователя я откажусь давать показания, либо предам огласке факт пыток и избиения, мне угрожали повторной поездкой с электрошокером в более длительном и тяжелом для меня варианте, приобщением к делу "Сети" (силовики считают движение террористическим сообществом, цель которого — раскачать политическую обстановку перед президентскими выборами и чемпионатом мира по футболу — прим. «Ленты.ру») и созданием тяжелых условий пребывания в ИВС и СИЗО», — отметил он.

На допросе в качестве свидетеля по делу о вандализме у офиса «Единой России» молодой человек назвал себя организатором движения «Народная самооборона», отказался оговорить других людей и подписал свои показания. Его статус изменили на подозреваемого. По версии следствия, в паблике движения были посты, якобы мотивирующие на беспорядки. Анархист, завершая текст заявления, написал, что опасается пыток и давления.

ъРычкалов и еще несколько человек были задержаны в рамках расследования дела о нападении на московский офис «Единой России» 31 января. Тогда группа людей разбила окно в здании и кинула в помещение дымовую шашку.

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