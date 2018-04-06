Российского инвалида без рук обвинили в попытке задушить полицейского

Безрукий инвалид из Кабардино-Балкарии Аслан Иритов стал фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК), потому что «схватил полицейского за шею кистями обеих рук и сдавливал пальцы рук в области шеи». Об этом говорится в материалах делах против Иритова и его брата Беслана, сообщает «Комитет против пыток».

Фрагмент из материалов дела против Аслана и Беслана Иритовых «Комитет против пыток»

Дело против Иритовых возбуждено пять месяцев назад, но ознакомиться с его материалами, а также с видеозаписью с места инцидента мужчинам удалось только сейчас. «Комитет против пыток» не уточняет, упоминаются ли в документах какие-то травмы, полученные силовиками, однако после встречи с полицейскими у четырех членов семьи Иритовых были различные повреждения и переломы, и никаких разбирательств по этому поводу не было.

«Совсем иначе на этом фоне выглядит расследование уголовного дела в отношении братьев Иритовых. Дело было возбуждено сразу же, в день подачи заявления. Следователей по-прежнему не смущают серьезные расхождения в показаниях сотрудников полиции с видеозаписью инцидента. Есть и просто абсурдные выводы, что инвалид Аслан Иритов, у которого отсутствуют кисти рук, якобы душил ими полицейского, при этом сжимая ему шею пальцами. И эти выводы следствия странным образом устроили прокуратуру», — отметил юрист организации Магомед Аламов.

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Как рассказывали Иритовы правозащитникам, 31 октября 2017 года силовики избили всю их семью во дворе собственного дома в Нальчике. В тот день полицейские в форме и штатском пришли к ним и потребовали вывести на улицу хозяина. В ответ дочь и жена Аслана Иритова потребовали предъявить документы, а его брат Беслан возмутился, что пришедшие снимали их двор на камеру, и попытался прогнать. Инвалид долго одевался, и когда наконец вышел во двор, туда уже вбежали вооруженные люди в масках. Они сбили хозяина с ног и повалили на землю, отчего тот ударился головой о бордюр, а потом прижали его головой к асфальту и сдавили горло. По словам семьи, пока он лежал, его несколько раз ударили по голове и по телу. Его брата ударили в висок, скрутили, и обоих потащили в микроавтобус. По пути Беслану сломали ребро, а Аслана уронили и волокли по земле.

В отделе полиции Беслану Иритову стало плохо, и ему вызвали скорую. Врачи диагностировали у него ушибы, заподозрили перелом и потребовали отправить мужчину в травмпункт. Позднее братьев отпустили.

В результате потасовки у жены хозяина Марины Иритовой оказался сломан палец на руке. Их дочь Анжелику во дворе ударили лицом об пол и повредили нос. После обращения семьи в Следственный комитет братьев Иритовых обвинили в нападении на полицейских, а в действиях оперативников следователь не усмотрел ничего противоправного.

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