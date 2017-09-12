Суд в Махачкале оправдал сына мэра по делу о гонках и драке с полицейскими

Сын мэра Махачкалы Бадрудин Мусаев полностью оправдан местным судом по результатам рассмотрения уголовного дела о гонках по центру города и драке с полицейскими. Об этом сообщил «Российской газете» пресс-секретарь Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева во вторник, 12 сентября.

«Я как бывший сотрудник таможни знаю этику поведения, — цитирует издание выступление подсудимого в последнем слове перед приговором. — В момент инцидента находилось много людей, меня вполне могли перепутать. Виражи я не делал, так как ехал на другой машине с другими людьми, поэтому прошу вынести объективное решение».

Материалы по теме «Страха перед законом нет и в помине» Монолог основателя Rich Russian Kids о золотой молодежи, живущей не по правилам

Обвинение, как пишет «Российская газета», просило назначить молодому человеку наказание в виде пяти лет колонии общего режима за применение насилия в отношение представителя власти (статья 318 УК) и 30 тысяч рублей штрафа за оскорбление полицейского (статья 319 УК).

«Мусаев отказался выполнять законные требования представителей власти, — рассказали в прокуратуре. — Он также в грубой нецензурной форме пообещал применить насилие, после чего нанес одному из сотрудников полиции несколько ударов, причинив телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести»

Инцидент произошел 31 мая прошлого года. По версии следствия, сын мэра Махачкалы грубо нарушал правила дорожного движения и создавал аварийные ситуации в центре города, а затем вступил в конфликт с полицейскими.

В суде один из остановивших лихача стражей порядка рассказал, что подсудимый публично его оскорблял и спровоцировал драку. «Мы хотели задержать Мусаева, но находившиеся с ним знакомые не давали это сделать», — отметил полицейский.

В июне 2016 года в сети появилась видеозапись, на которой водитель автомобиля Mercedes-Benz (как предполагалось, это был Мусаев-младший) совершает трюки на одном из перекрестков Махачкалы прямо перед сотрудниками ГИБДД.