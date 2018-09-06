Фигурант дела «Сети» рассказал о пытках и угрозах «пустить по кругу» его девушку

Арман Сагынбаев, фигурант дела организации «Сеть», которую следователи считают террористической, заявил, что дал признательные показания под пытками сотрудников ФСБ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Мне сказали, что они "пустят по кругу" мою девушку, будут прижигать меня и ее паяльником», — процитировал Сагынбаева Чиков.

Он также опубликовал копию заявления адвоката подсудимого в Военный следственный отдел Следственного комитета по Санкт-Петербургскому гарнизону, в котором указано, что задержанного мужчину избивали и пытали с использованием электрического тока 5 ноября 2017 года, в результате чего, опасаясь за свою жизнь и за близких, Сагынбаев «оговорил себя и других лиц, ставших в последующем обвиняемыми по уголовному делу».

В документе говорится, что адвокат фигуранта «пензенского дела» требует провести проверку и принять решение о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников управлений ФСБ по Санкт-Петербургу и Пензенской области.

Ранее на пытки при даче показаний жаловались другие фигуранты дела «Сети» — Илья Шакурский, Дмитрий Пчелинцев, Виктор Филинков и Игорь Шишкин.

С октября по апрель обвинения в намерении подорвать государственный строй предъявили 11 молодым людям от 20 до 30 лет из Пензы и Санкт-Петербурга. По версии ФСБ, они участвовали в организации под названием «Сеть», готовившей волнения в стране, однако их родственники утверждают, что парни занимались страйкболом.

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